شركة مياه أسيوط تنفي شائعات انقطاع المياه وتؤكد استمرار الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم الأحد، جميع الشائعات المتداولة حول انقطاع المياه في المحافظة، مؤكدة أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الصيانة جارية لإصلاح تسرب في خط الطرد الرئيسي لمحطة صرف صحي البركة، قطر 800 مم زهر مرن، دون تأثير على الخدمات.

وأعلنت الشركة، حدوث تسريب في خط الطرد الرئيسي، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتحديد موقع التسريب وإصلاحه بأسرع وقت ممكن، مع الحرص على عدم انقطاع المياه عن الخدمات الحيوية.

وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس الشركة، أن الانخفاض المؤقت في ضغط المياه يرجع إلى زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة، موضحًا أن الانقطاعات المتفرقة التي يلاحظها بعض العملاء تعود إلى زيادة غير مسبوقة في استهلاك المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتخزين المياه تحسبًا لأي نقص محتمل.

وأضاف الشرقاوي، أن جميع المعلومات الرسمية تُنشر عبر قنوات التواصل الرسمية للشركة فقط. وأكد أن فريق العمل يبذل قصارى جهده لإصلاح العطل المفاجئ وضمان استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى استعداد الشركة لأي أعطال قد تحدث.

ودعت شركة مياه أسيوط المواطنين، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مؤكدة التزامها بتقديم خدمة مياه نظيفة ومستمرة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل جاهدة لتحديد موقع التسريب وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا الحدث.

وأشارت الشركة إلى أن جميع قنوات التواصل متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بما في ذلك الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس آب 01206179891، بالإضافة إلي الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.