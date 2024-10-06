تستر على 13 حالة تعدِ.. إحالة مسئول بـ"زراعة المنوفية" للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهى:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، مسئول الوحدة الزراعية بإحدى قري مركز الباجور للنيابة لإعمال شئونها لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 13 حالة تعدِ بنطاق عمله، مع استبعاده من أعمال حماية الأراضى بالوحدات الزراعية الواقع بها المخالفات وتشكيل لجان لفحص كافة أعماله ومراجعتها على الطبيعة والتأكد من مدى صحتها وفقًا للوائح والقوانين، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الزراعة "إدارة حماية الأراضي".

وأشار محافظ المنوفية، إلى تشكيل لجنة بعضوية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالاشتراك مع مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة وعدد من المختصين، لفحص ومعاينة وجود حالات تعدى على الأراضى الزراعية لم يتم حيالها أية إجراء قانونى، وبالمرور الميداني رصُد عدد 13 حالة بزمام نواحي ميت الوسطى وتلبنت أبشيش بمساحات مختلفة، ونفذت الإزالات الفورية وتحرير محاضر مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير ضمن منظومة العمل تحقيقًا للصالح العام، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة؛ لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.