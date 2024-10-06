"لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى".. وفاة الشاب المصاب بطلق ناري طائش فى قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا العام، متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش خلال نومه داخل منزله، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات بالواقعة، وتبين إصابة الشاب "ع" يبلغ من العمر 25 عامًا، بطلق ناري في الرأس خلال نومه في منزله بسبب مشاجرة نشبت بين عائلتين في قرية الحجيرات مركز قنا.

وجرى نقل الشاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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