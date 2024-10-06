"العربية وقعت في الترعة".. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في تصادم تروسيكل بسيارة وسقوطها بترعة في قرية الجزيرية التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم تروسيكل مع سيارة أدى إلى سقوطها داخل ترعة في قرية الجزيرية مركز قنا.

وأسفر الحادث بشكل مبدئي عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.