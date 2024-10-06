المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف أهدافًا في الجولان المحتل عبر طائرات مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها نفذت اليوم ثلاث عمليات هجومية باستخدام الطائرات المسيرة، استهدفت من خلالها ثلاثة أهداف في الجولان المحتل ، وتأتي هذه العمليات في إطار التصعيد المستمر من قبل المقاومة في مواجهة القوات الإسرائيلية.



وأوضح بيان صادر عن المقاومة أن هذه الهجمات تهدف إلى تعزيز قدرة المقاومة على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وإظهار القوة العسكرية في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة. وقد أكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي كجزء من التزامها بمحاربة الاحتلال الإسرائيلي ودعماً للحقوق الفلسطينية.



في السياق ذاته، يأتي هذا التصعيد في الجولان المحتل في ظل توترات متزايدة بين إسرائيل والمجموعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك فصائل المقاومة في العراق. ويشير محللون إلى أن هذه العمليات قد تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتؤدي إلى ردود فعل عسكرية من الجانب الإسرائيلي.

المسؤولون الإسرائيليون لم يتطرقوا بعد إلى تفاصيل ردهم المحتمل على هذه العمليات، إلا أن التهديدات المتزايدة من الفصائل المسلحة في العراق قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في الصراع.





وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد قوة سلاح الجو ويشدد على عدم تأثير إيران على العمليات العسكرية





أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من قاعدة نيفاتيم الجوية ، اليوم ، أن محاولات استهداف إسرائيل لن تؤثر على قدرة قواته على تنفيذ عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى أن أي جهة تعتقد أن مثل هذه المحاولات ستردعهم يجب أن تنظر إلى ما يحدث في غزة وبيروت.





وفي تصريحاته، أوضح غالانت أن القدرات العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي لم تتأثر بأي شكل من الأشكال جراء التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو تعطل في الطائرات الإسرائيلية أو أسرابها. وبهذا، يعكس الوزير موقف الحكومة الإسرائيلية الحازم في مواجهة التهديدات الإقليمية ويعزز من استراتيجية الردع التي تتبناها.





تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث استمرت العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من أهمية هذه الرسالة من وزير الدفاع في ظل التحديات التي تواجهها إسرائيل على الساحة الإقليمية.





في سياق متصل، تسعى إسرائيل إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتفعيل استراتيجيات هجومية للتعامل مع التهديدات المتزايدة من إيران وحلفائها في المنطقة، الأمر الذي ينعكس على تكثيف الأنشطة العسكرية والعمليات الجوية.