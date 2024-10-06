وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد قوة سلاح الجو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من قاعدة نيفاتيم الجوية ، اليوم ، أن محاولات استهداف إسرائيل لن تؤثر على قدرة قواته على تنفيذ عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى أن أي جهة تعتقد أن مثل هذه المحاولات ستردعهم يجب أن تنظر إلى ما يحدث في غزة وبيروت.





وفي تصريحاته، أوضح غالانت أن القدرات العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي لم تتأثر بأي شكل من الأشكال جراء التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو تعطل في الطائرات الإسرائيلية أو أسرابها. وبهذا، يعكس الوزير موقف الحكومة الإسرائيلية الحازم في مواجهة التهديدات الإقليمية ويعزز من استراتيجية الردع التي تتبناها.





تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث استمرت العمليات العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من أهمية هذه الرسالة من وزير الدفاع في ظل التحديات التي تواجهها إسرائيل على الساحة الإقليمية.





في سياق متصل، تسعى إسرائيل إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتفعيل استراتيجيات هجومية للتعامل مع التهديدات المتزايدة من إيران وحلفائها في المنطقة، الأمر الذي ينعكس على تكثيف الأنشطة العسكرية والعمليات الجوية.





الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء 25 قرية جديدة في جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات





طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء 25 قرية جديدة في جنوب لبنان، في خطوة تندرج ضمن استعداده لتصعيد عسكري محتمل في المنطقة. هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توترات متزايدة، حيث تستمر الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.





تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل، والتي أدت إلى تصاعد الأعمال القتالية مع المقاومة اللبنانية. وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية تحذيرات للسكان المدنيين في تلك القرى بضرورة المغادرة في أقرب وقت ممكن، مما يزيد من حالة القلق والخوف بين الأهالي الذين شهدوا في السابق نزاعات عسكرية.





الجدير بالذكر أن هذا الطلب يتماشى مع الأحداث الأخيرة التي شهدت قصفاً مكثفاً للمنطقة، بما في ذلك عمليات الطيران الحربي الإسرائيلي. وقد أشار مسؤولون في حزب الله إلى أن هذه الإجراءات تعكس حالة من الهلع في صفوف الاحتلال، الذي يواجه صعوبات في مواجهة المقاومة اللبنانية.