مفوض الأمم المتحدة للاجئين: المفوضية تدعم النازحين اللبنانيين وستساهم بمساعدات نقدية لنحو 200 ألف شخص

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "الزيارة هي للتعبير عن التضامن مع لبنان في هذه الظروف العصيبة، ودعم الجهود الإنسانية لمساندة النازحين اللبنانيين".

واشار الى أن "المفوضية" تدعم النازحين اللبنانين بمواد طبية وسلع غذائية، كما ستساهم بالمساعدات النقدية لحوالى مئتي الف شخص".

واشار الى" ان "المفوضية" قامت بتوسيع شبكتها من المستشفيات في الجنوب والبقاع، مما يعزز الوصول إلى علاجات صحية حرجة من خلال اثنين واربعين مستشفى".