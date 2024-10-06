أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "الزيارة هي للتعبير عن التضامن مع لبنان في هذه الظروف العصيبة، ودعم الجهود الإنسانية لمساندة النازحين اللبنانيين".
واشار الى أن "المفوضية" تدعم النازحين اللبنانين بمواد طبية وسلع غذائية، كما ستساهم بالمساعدات النقدية لحوالى مئتي الف شخص".
واشار الى" ان "المفوضية" قامت بتوسيع شبكتها من المستشفيات في الجنوب والبقاع، مما يعزز الوصول إلى علاجات صحية حرجة من خلال اثنين واربعين مستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوض الأمم المتحدة للاجئين: المفوضية تدعم النازحين اللبنانيين وستساهم بمساعدات نقدية لنحو 200 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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