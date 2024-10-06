الهيئة الصحية الإسلامية نعت 3 مسعفين

اشارت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بيان، الى انه "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزّف المديرية الشهيد المسعف حسين أيوب الذي استشهد بالعدوان الصهيوني المباشر على المركز الإسعافي في بلدة جويا نهار الجمعة 4 تشرين الأول 2024. واستهدف العدو الإسرائيلي مركز مجدل زون الإسعافي وارتقى الشهيد المسعف نوح محمود ديب. وارتقى الشهيد المسعف علي أحمد درويش متأثراً بجراحه التي أصيب بها باستهداف مركز عيناتا بتاريخ 2 تشرين الأول 2024، نحتسب شهداءنا عند الله ونعاهدهم ان نكمل طريق الخدمة والإنسانية".

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