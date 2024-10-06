اشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، الى ان ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من كلام منسوب لرئيس مجلس النواب حول قنوات التفاوض ليس صحيحاً وهو لم يدلي بأي تصريح.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بري: الكلام المنسوب لرئيس المجلس حول قنوات التفاوض ليس صحيحاً وهو لم يدلي بأي تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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