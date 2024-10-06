سامي الجميل: ولّى زمن التخوين والاستقواء ومعه سرديات الدفاع والردع ولن نقبل بسلاح خارج الجيش بعد اليوم

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أن الحرب العبثية التي فرضت على لبنان يمكن أن تتحوّل إلى فرصة إذا ما عرف اللبنانيون كيف يتعاملون مع بعضهم ليضعوا أسسا متينة لدولة حديثة.

واشار الجميّل خلال لقاء عقدته مصلحة الشباب والطلاب في حزب الكتائب في مقره في بكفيا، الى انه "كونوا المثل الصالح في المجتمع، كونوا على الأرض إلى جانب الناس، أنتم العين الساهرة عليهم، فكروا، خططوا واحلموا بلبنان الذي ستبنوه، لا تسمحوا بتفجير الغرائز مرة جديدة لكن أيضا لا تسكتوا عن الحق فزمن التخوين والاستقواء قد ولّى ولن نسمح له بأن يعود."

وأوضح الجميّل أن كل سرديات الدفاع ونظريات الردع سقطت في بضعة أيام وسقطت معها أوهام كثيرة، وأكد أننا لن نقبل بسلاح خارج الجيش اللبناني والقوى الشرعية بعد اليوم، فهذه الحرب يجب أن تكون عبرة للجميع بأن السلاح المتفلّت والخارج عن الشرعية لم يجلب إلى لبنان سوى العداوات الداخلية واستجلاب النيران والأزمات الخارجية، وهذه الدوامة يجب أن تتوقف فورا إنقاذا لما تبقى وإكراما لكل التضحيات التي تقدمت، مشيرا إلى أن المساواة هي الركن الأساسي للعدالة والتي من دونها لا حكم للقانون أو احترام للدستور وبالتالي من دون مساواة تعود الشعوب إلى الفوضى وشريعة الغاب.