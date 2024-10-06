الجامعة اللبنانية أعلنت تمديد وقف الدروس واستئناف بعض الأعمال الإدارية الضرورية

أعلنت الجامعة اللبنانية، أنه "نظرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وحرصًا على تأمين الحد الأدنى من الأعمال الإدارية والمالية المرتبطة بحقوق العاملين والطلاب، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران تمديد وقف التدريس في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة حتى مساء الأحد الواقع فيه 13 تشرين الأول الجاري، على أن يُستأنف العمل الإداري بالحد الأدنى المطلوب "مداورة" لتسيير المعاملات والحاجات الملحة في الإدارة المركزية والوحدات التي تسمح الظروف الأمنية بالوصول إليها اعتباراً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 7 تشرين الأول الجاري، مع ضرورة مراعاة شروط السلامة العامة". وأكدت أنه "ستصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفقا للتطورات".

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