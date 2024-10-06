"حزب الله": استهدفنا موقع حدب يارين وتجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية ‏صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:35 من بعد ظهر يوم الاحد 6-10-2024 موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرةط.