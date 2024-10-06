ميقاتي التقى غراندي: لوقف العدوان على لبنان ولم نعد قادرين على تحمّل أعباء النازحين السوريين

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ان "الحل الوحيد لوقف هذه المعاناة هو في وقف فوري لاطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701، والذي يؤسس لعودة النازحين إلى مناطقهم ولحفظ الاستقرار في المنطقة".
وطلب ميقاتي من غراندي العمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان وتأمين عودتهم إلى سوريا، لأن الاف اللبنانيين باتوا نازحين في وطنهم، ولم يعد لبنان قادرا على تحمّل أعباء النازحين السوريين".
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