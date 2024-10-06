شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة المعيلة على رأس الأولويات فى برنامج الحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اهتمام بالغ بملف الحماية الاجتماعية، خاصة وأن توسيع تلك المظلة تعد أحد المستهدفات المحورية فى ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثم أهمية النظر في عدد من المسارات بصورة متوازية ويتضح ذلك من خلال ما يتضمنه برنامج الحكومة الجديدة الذى يستمر لمدة 3 سنوات "2024-2027" من خلال التالى:



1-توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.

2- دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد / أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

3-توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة.

4-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.



