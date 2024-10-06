شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قوى النواب: نصر أكتوبر ملحمة تاريخية نستلهم منهما روح العبور لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ باسم عمال مصر بصفة عامة؛ وباسم عمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل؛ أن نصر السادس من أكتوبر المجيد عام 1937 سيظل ذكرى الفخر والعزة ليس للشعب المصري فقط بل للأمة العربية بأكملها.

ووصف رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب نصر أكتوبر بأنه ملحمة سطر فيها أبطال مصر من القوات المسلحة، بأحرف من نور في التاريخ الحديث، مشيرا إلي أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر عام 1973 سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية.

وقال الفضيل في تصريحات بهذه المناسبة: إننا في أمسّ الحاجة في الوقت الحالي الذي تموج المنطقة فيه باضطرابات والحروب إلى استلهام روح العبور ليكون جسر نعبر به التحديات والأزمات إلى آفاق أوسع من البناء والاستقرار.

وتابع : إن كلمة الرئيس السيسي على هامش حفل تخرج الدفعات العسكرية الجديدة أمس الأول قطعت الطريق أمام المزايدات ووضعت الأمور في نصابها، بأنه لا سلام إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.