شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمعلم.. الحوار الوطني: له دور كبير في تشكيل أجيال المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الحوار الوطني المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكدا أنه يحمل كل التقدير والاحترام لأصحاب الرسالة الهادفة والغاية السامية والجهد المتواصل، الذين يلعبون دوراً كبيراً في تشكيل أجيال المستقبل التي تنفع الأمة وترفع شأنها.

وأكد الحوار الوطني على اهتمامه البالغ بالتعليم بعناصره كافة، وخاصة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ونؤكد معًا على عدة نقاط بشأن المعلم وقضايا التعليم.



الحوار الوطنى بمناسبة يوم المعلم



الحوار الوطنى ويوم المعلم



الحوار الوطنى يحتفل بيوم المعلم



الحوار الوطنى يحتفى بيوم المعلم



يوم المعلم - الحوار الوطنى