جيهان مديح: انتصار أكتوبر سيبقى خالدا فى ذاكرة الوطن ورمزا للعزة والكرامة

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توجهت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد، مؤكدة أن هذا الانتصار سيبقى خالدا في ذاكرة الوطن ورمزا للعزة والكرامة المصرية.

وأكدت مديح أن انتصار أكتوبر ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو انتصار للأمة بأسرها، يعكس وحدة المصريين وقدرتهم على تحقيق المستحيل في أصعب الأوقات، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا تزال عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، التي قدمت الغالي والنفيس لحماية الوطن والحفاظ على استقراره، لافتة إلى أن التضحيات التي قدمها أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر، ينبع في كل جيل جديد يحمل مشاعل الوطنية والانتماء.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر بالروح التي تجسدها ذكرى هذا الانتصار، مؤكدة أن روح أكتوبر ليست مجرد شعارات تقال في المناسبات، بل هي كامنة في جوهر الشعب المصري، كما أن هذه الروح ستظل تنبض في قلوب المصريين الذين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم وجيشهم العظيم، لتظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب التي قد تواجهها.

وأكدت مديح أن الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر دائما على تحقيق المستحيل، وأن ما أنجزته مصر في أكتوبر 1973 هو مثال على قوة الإرادة المصرية، وإصرارها على النصر، مشددة على أن شهر أكتوبر يحمل معه نسائم الانتصار والمجد، ويظل شهرا للاحتفاء بالأبطال الذين سطروا أسمائهم في صفحات التاريخ بأحرف من نور والذي سيظل يشهد أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، وفخورة بتضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.