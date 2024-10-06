شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط متعدد لمؤسسات التحالف الوطنى ضمن حملة "إيد واحدة".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسات التحالف تقدم خدمات صحية واجتماعية متميزة، حيث شملت قافلة طبية مجانية لكبار السن، معسكر تدريبي للمتطوعين، ومشروع فصل التغذية للأطفال في المناطق الأولى بالرعاية، تعكس هذه الأنشطة الإلتزام الجماعي بتعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المجتمعية لمؤسسات التحالف الوطني.

في إطار احتفالات اليوم العالمي للمسنين، نظمت مؤسسة الباقيات الصالحات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير قافلة طبية شاملة استهدفت كبار السن. تضمنت الفعالية تقديم خدمات طبية مجانية تشمل الكشف عن أمراض العيون، مثل المياه الزرقاء والمياه البيضاء، بالإضافة إلى فحوصات للقدم السكري والأمراض الجلدية. تم إجراء مسح شامل للمسنين المتواجدين، مما أتاح الكشف المبكر عن الحالات الصحية وتقديم العلاج المناسب.

وفي سياق تعزيز دور التطوع، نظمت مؤسسة صناع الحياة معسكرًا تدريبيًا شمل 150 قائدًا متطوعًا، حيث تم التركيز على تطوير مهارات إدارة الحالات الإنسانية والتواصل الفعال. الهدف من المعسكر هو تأهيل المتطوعين لنقل المعرفة والخبرات إلى مجتمعاتهم، مما يساهم في تحسين الخدمات المجتمعية وتعزيز المشاركة الفعالة في العمل الأهلي.

كما قامت مؤسسة أسقفية الخدمات بإطلاق مشروع فصل التغذية، الذي يستهدف الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا. يتضمن المشروع تقديم وجبات غذائية متكاملة للأطفال، بالإضافة إلى إجراء تحاليل طبية لاكتشاف حالات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها مثل الأنيميا والديدان. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز صحة الأطفال وتحسين مستوى التغذية لديهم، مما يساهم في دعم التنمية المجتمعية.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "إيد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

- تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.