شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: نصر أكتوبر ملحمة خالدة ورمز لصمود المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن ملحمة أكتوبر المجيدة 1973، لم تكن مجرد حربا انتصر فيها المصريون على عدوه المغتصب لأرضه، بل كان درسًا متعدد الأهداف والمحتويات، درسًا للعدو وللعالم بأن مصر لا تنحني ولا تنكسر، ولديها أبناء لا يهابون الموت، لا يبالون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم الغالي، غير مبالين بأية أساطير أو أسلحة، شعارهم دائمًا النصر أو الشهادة، ودرسًا للأجيال اللاحقة بأن يكون درع وسيف الأمة ومصدر أمنها وأمانها واستقرارها وتنميتها.



وقال وهبة، إن نصر أكتوبر كان ميلادًا جديدًا لمصر والشعب المصري، الذي بدأ مرحلة جديدة من التاريخ رافعًا رأسها شامخاً، ثابت الخطى بإرادة وعزيمة وطنية، يتخطى الصعاب، ويصنع مجدًا جديدًا من التنمية والبناء، وهو ما توارثته الأجيال، فكان السلاح الذي واجه المتربصين وهزم الإرهاب، وصنع ملحمة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بروح وسواعد أبناء مصر المخلصين، مشيرا إلى أنها ستظل ملحمة مصرية خالدة، ورمزًا لصمود وجسارة الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة وقدرته على التصدي لكل المخاطر ومجابهة كل التحديات.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن واحدة من أهم المكتسبات التي فازت بها مصر من نصر أكتوبر، هى عودة مكانتها التاريخية والحضارية في قيادة المنطقة في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتهدد الأمن القومي العربي والإفريقي والمصري، وتكثف من جهودها لوقف إطلاق النار وإقرار السلام والأمن والاستقرار.



ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري إلى ضرورة التحلي بروح نصر أكتوبر، واليقظة والوعي الكامل، بما يُحاك من مكائد وشائعات وأكاذيب للنيل من أمن مصر القومي، والتخطيط السليم والعمل الجاد والاتحاد والاصطفاف الوطني، هو السبيل الوحيد للمضي نحو الطريق الصحيح لتحطيم العقبات التي يمر بها الوطن وما يحيط به من أحداث.