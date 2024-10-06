شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نصر أكتوبر زرع في نفوس الأجيال المفهوم الحقيقي للوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري أثبت للعالم كله أنه شعب ذات طباع خاصة، وهوية وطنية مختلفة، وعقيدة راسخة في النفس تنبت فيها روح التضحية والفداء من أجل الوطن والدفاع عنه وحمايته من الأعداء، فهو خير أجناد الأرض الذي لا يقبل أن يعيش إلا بكرامة وهيبة تليق بإنسانيته وتاريخه وحضارته، ولا ينحني رأسه أبدا.

وأكد فهمي، بمناسبة الاحتفال بمرور 51 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن هذا النصر الذي جاء بعزيمة وإرادة حقيقية، زرعت في نفوس الأجيال المفهوم الحقيقي للوطنية وحب الوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله والعمل على رفعته ورفع رايته عالية خفاقة رغم أنف الحاقدين والمتربصين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الانتصار كان ومازال هو الدافع للأجيال المتعاقبة للتحلي بالصفات والجينات الوطنية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية لمواجهة أية محاولات التربص بأمن مصر واستقرارها، والتصدي للتحديات والأزمات الصعبة التي تمر بها الدولة تأثرا بالأحداث العالمية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على المنطقة، فضلا عن التماسك والتكاتف لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإحداث نهضة شاملة تليق بمكانة الدولة المصرية تاريخيا وحضاريا.

ودعا فهمي جموع الشعب المصري للتحلي باليقظة والوعي بالمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية من كل جانب، وتحتاج الاصطفاف الوطني والتكاتف إلى جانب القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتجنب نتائج هذه الصراعات، وعدم الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من أمن مصر القومي.