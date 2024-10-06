شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: انتصارات 6 أكتوبر 1973 ستظل رمزا لقوة الإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جميع رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ال 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "الجندي"، إن رجال القوات المسلحة نجحوا في السادس من أكتوبر عام 1973من استعادة كرامة وعزة الشعب المصري، لتُسجل هذه الحرب بحروف من نور في تاريخ العسكرية المصرية، فقد نجح الجيش المصري من تحقيق انتصارات عظيما ليؤكد للعالم أن الإرادة المصرية عندما تكون حاضرة فلا يوجد ما يسمي مستحيل، حيث تمكن المصريون من عبور خط بارليف "المنيع"، علي حد وصف إسرائيل في 6 ساعات فقط، لنقدم للعالم درسا في فنون العسكرية تتدارسه الأجيال جيل بعد جيل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن انتصارات أكتوبر تأتى هذا العام في ظل تحديات إقليمية شديدة الخطورة، وأطماع إسرائيلية تتجدد من خلال البدء في تنفيذ سيناريو التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي تصدت لها الدولة المصرية قيادةً وشعباً، ووقفت ضده بثبات راسخ، مشيرا إلى أن مصر وهى علي أعتاب الجمهورية الجديدة تخوض نوع آخر من المعارك وهي معركة التنمية والبناء وهو ما يتطلب تضافر الجهود ووحدة الجبهة الداخلية فضلا عن استلهام روح أكتوبر لتخطي الصعوبات والتحديات بكل أشكالها، حتي العبور للجمهورية الجديدة.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزاً للتضحية والفداء بالأرواح في سبيل الدفاع عن الوطن، وستظل ذكراها تبعث في النفس روح الفخر والاعتزاز والقدرة المصرية علي تحقيق المعجزات وحماية مقدرات هذا الوطن.