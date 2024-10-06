برلمانى: ذكرى أكتوبر تبعث الأمل في نفوسنا بتدشين جمهورية جديدة ووطن قوي

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قال مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستبقى ملحمة خالدة في تاريخ مصر، ليس فقط لأنه النصر الأعظم في تاريخ مصر الحديث ولكن لما ترتب عليه من نتائج كبيرة واستعادة سيناء وتوقيع اتفاقية السلام.

ولفت "الكمار"، إلى كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، والتي أشار فيها إلى أن احتفال نصر أكتوبر المجيد يأتي حاملا معه رسائل الانتصار والمجد وأياما نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء، مضيفا أن الاحتفالات بالنصر المجيد تتزامن مع احتفالات تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية لينضموا لشرف العسكرية والبطولة بعد أن تم تأهيلهم وفقا لأحدث المعايير العلمية والعسكرية.

وواصل عضو مجلس النواب، أن مصر حققت نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة الوطن وتاريخه المجيد، مطالبا جموع المصريين بالاصطفاف وراء الدولة المصرية وقيادتها السياسية وسط اضطرابات وتوترات اقليمية كبيرة.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن ذكرى أكتوبر تبعث الأمل في نفوس المصريين جميعا بتدشين جمهورية جديدة، ووطن قوي قادر على دحر الأعداء والتصدي لأي مؤامرة.