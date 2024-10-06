التحالف الوطني يختتم فعاليات معسكر تدريب 150 متطوعا بالتعاون مع حياة كريمة

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اختتمت مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاون مع حياة كريمة، فعاليات معسكر تدريب المتطوعين على مهارات إدارة الحالة وآليات البحث الميداني ومهارات التيسير وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

استمرت فعاليات المعسكر لمدة ثلاثة أيام في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور لفيف من قيادات التحالف الوطني ومؤسستي صناع الحياة مصر وحياة كريمة.

وكان في مقدمة الحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور عهود وافي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لصناع الحياة.

وتم خلال المعسكر تدريب 150 متطوعا من شباب مؤسستي صناع الحياة وحياة كريمة لمدة 3 أيام على مهارات إدارة الحالة وتعريف التطوع ومهارات التيسير وكيفية بناء فرق العمل ودور التحالف الوطني في تعزيز دور المساعد.



وخلال اليوم الثاني تم تدريب الشباب المشارك على مبادئ إدارة الحالة وكيفية عمل البحث الميداني والتعريف بحقوق الطفل وكيفية وضع خطط العمل الميداني.

وخلال اليوم الثالث والأخير من المعسكر تم تدريب المشاركين على معايير تقديم المساعدات للحالات الأكثر احتياجا، كما تم عمل محاكاة للنزول الميداني لتدريب المتطوعين.

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