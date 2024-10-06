شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق سلسلة ندوات توعية لحماية مرضى القدم السكرى من البتر والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن حملة "ايد واحدة"، أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، سلسلة ندوات توعية لمرضى القدم السكري غير القادرين، بهدف حمايتهم من البتر، تأتي هذه الندوات ضمن مبادرة "قدم صحيح" وتهدف إلى توعية المرضى بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري ومضاعفاته.

وتم تنظيم الندوة الأولى في قرية أبو قرقاص البلد بمحافظة المنيا، بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة المنيا، وحاضر فيها الدكتور طارق عبد الملاك، حضر الندوة عدد من قيادات الرأي وأهالي القرية، وتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية نور الإسلام.

تستهدف مبادرة "قدم صحيح" دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في 20 جامعة مصرية، من خلال تخصيص غرف للمبادرة في المستشفيات الجامعية وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكري. حتى الآن، تم تقديم الخدمات الطبية لـ4500 مريض، دون الحاجة إلى بتر أي قدم.

في الندوة، استعرض الدكتور طارق عبد الملاك ماهية مرض السكري وأعراضه وطرق الوقاية منه، مشدداً على أهمية العناية اليومية بالقدمين واستشارة الطبيب بانتظام، وختاماً، أجاب المحاضر على تساؤلات الحضور، مؤكداً على أهمية الندوة ودورها في توعية المجتمع.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.