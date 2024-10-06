توقف مصفاة كربلاء النفطية بالعراق عن العمل بسبب أعمال صيانة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مصدر مطلع لرويترز إن مصفاة كربلاء النفطية بالعراق تخضع لأعمال صيانة مكثفة وهي خارج الخدمة منذ 25 سبتمبر/أيلول.

وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تستمر أعمال الصيانة لمدة شهر تقريبا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي 150 ألف برميل يوميا.

ويخطط العراق لرفع طاقة تكرير النفط الخام إلى مليون و140 ألف برميل يومياً، من خلال إضافة وحدات جديدة للمصافي الحالية العاملة في بغداد والبصرة وبيجي، أو من خلال بناء مصافٍ جديدة بطاقة 150 ألف برميل لكل مصفاة في محافظات ميسان وكركوك وذي قار”.

وأعلن العراق افتتاح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، خلال شهر أبريل/نيسان من السنة الماضية.

وكان مصدر في المصفاة قد قال حينها لرويترز إن الإنتاج التجاري سيكون تجربة تشغيلية بطاقة 60%.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق بدأ ضخ الخام لمصفاة كربلاء إيذانا ببدء التشغيل التجريبي.

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