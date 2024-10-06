قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر نحو نصف مليون فلسطيني على النزوح من شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، نحو نصف مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم في مدينة غزة وشمالها، واعتبرتها مناطق قتال خطيرة، بالتزامن مع اجتياح الدبابات الإسرائيلية لعدة محاور في شمال قطاع غزة، بعد ليلة دامية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت منشورات على سكان شمال القطاع، تطالبهم بالنزوح عن منازلهم ومراكز الإيواء، في أكبر عملية نزوح منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل نحو عام، ترافق ذلك مع اجتياح دبابات الاحتلال لمخيم جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وحي الزيتون والشجاعية، وشوهد آلاف الفلسطينيين يتدفقون إلى الشوارع الرئيسة في محاولة للوصول لمناطق آمنة على وقع عمليات القصف العنيفة والتهجير القسري.

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