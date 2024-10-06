إعلان ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة “ميلتون”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، اليوم، عن حالة الطوارئ في 35 مقاطعة بالولاية تحسبًا للعاصفة الاستوائية “ميلتون” بما في ذلك جميع مقاطعات منطقة خليج تامبا.

ومن المتوقع أن تتحول العاصفة الاستوائية “ميلتون” إلى إعصار خطير قد يضرب الساحل الغربي لفلوريدا الأسبوع المقبل مع رياح عاتية وفيضانات تهدد الحياة وأمطار غزيرة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير، فمن المتوقع أن تصدر مراكز الأرصاد الوطنية تحذيرات من الإعصار والفيضانات الساحلية لبعض أجزاء فلوريدا، في وقت لاحق اليوم، قد تصل سرعة الرياح المستمرة للعاصفة إلى 115 ميلًا في الساعة تقريبا (185 كلم في الساعة) عندما تضرب الساحل الغربي لفلوريدا، بالقرب من سانت بطرسبرغ وتامبا، وهذا يعادل إعصارًا من الفئة 2 أو الفئة 3.

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