استشهاد 21 فلسطينيا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مسجد وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 21 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم استهدف مسجدا يؤوي مئات النازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء وحالات بتر، لافتة النظر إلى وصول عدد من الشهداء الأطفال أشلاء إلى المستشفى، ترافقت هذه المجزرة الإسرائيلية الجديدة مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال الخليج 365 الشمالية والشرقية من مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط القطاع.

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