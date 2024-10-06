بن غفير ردا على هاريس: العمل الإنساني هو التأكد من عودة جميع مواطني شمال إسرائيل إلى ديارهم سالمين

أكد وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير ردا على نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس، أن "العمل الإنساني هو التأكد من عودة جميع مواطني شمال إسرائيل إلى ديارهم سالمين".

وفي وقت سابق، أشارت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس، الى ان "الشعب اللبناني يواجه وضعا إنسانيا متفاقما"، لافتة الى انه "أشعر بالقلق إزاء أمن المدنيين الذين يعانون في #لبنان وسأواصل العمل للمساعدة في تلبية احتياجاتهم جميعا".