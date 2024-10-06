أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح له من قاعدة نيفاتيم الجوية، الى ان "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو ولم تتضرر أي طائرة".
واكد غالانت ان "الإيرانيين لم يخدشوا قدرات سلاح الجو ولم تتضرر أي طائرة ولم يتعطل أي سرب"، مضيفا :"من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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