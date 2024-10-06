غالانت: من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح له من قاعدة نيفاتيم الجوية، الى ان "إيران لم تمس قدرات سلاح الجو ولم تتضرر أي طائرة".

واكد غالانت ان "الإيرانيين لم يخدشوا قدرات سلاح الجو ولم تتضرر أي طائرة ولم يتعطل أي سرب"، مضيفا :"من يعتقد أن محاولة استهدافنا ستردعنا عن العمل عليه أن ينظر إلى غزة وبيروت".