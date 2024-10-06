الجيش الإسرائيلي طالب سكان عدد من القرى الجنوبية بالتوجه إلى شمال نهر الأولي فورًا

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان وهي :"حولا , ميس الجبل, بليدا, محيبيب, شقرا, برعيشت, مجدل سلم, قبريخا, كونين, بيت ياحون، جميجمه, الطيري, بني حيان, التمريه , تولين, دير سريان, القصير, بفليا, جبل العدس, بياض, صربين, برج رحال, عين بعل, الرشيديه, حنيه".

وزعم الجيش الاسرائيلي ان "نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده بقوة وهو لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي فورا".

واعتبر أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".