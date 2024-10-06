الراعي: انتخاب الرئيس لا يتحمّل بعد اليوم أي تأخير أيًّا تكن الأسباب فانتخابه يفوق كلّ اعتبار

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد، الى ان "المطلوب من المسؤولين السياسيّين تناسي نقاط الخلاف، والتلاقي بروح المسؤوليّة التاريخيّة، والعمل بجديّة على انتخاب رئيس للجمهوريّة يحظى بالثقة الداخليّة والخارجيّة، فإنّ انتخابه أولويّة في هذه الظروف كي يبني الوحدة الوطنيّة الداخليّة".
وشدد الراعي على ان "انتخاب الرئيس لا يتحمّل بعد اليوم أي تأخير، أيًّا تكن الأسباب، فانتخابه يفوق كلّ اعتبار"، مشيرا الى ان عدم انتخابه لمدّة سنتين كان بحدّ ذاته جرمًا من المجلس النيابيّ لأنّه أدّى إلى تفكّك أوصال الدولة في ظرف دقيق للغاية.
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