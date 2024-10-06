عودة أكد ان اللبنانيين ينتظرون من قادتهم موقفا تاريخيا: على النواب الاجتماع فوراً وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، في عظته خلال قداس الاحد ال ان "الصعوبات والتجارب والمحن والحروب التي يمر بها الإنسان هي أيضا فرص للعودة إلى الذات، والتوبة والندم على الخطايا، والتفكر بالنهاية، واعتماد السلوك المناسب. ما يمر به بلدنا فرصة لجميع أبنائه كي يعودوا إلى ضمائرهم ويتأملوا في ما حصل، ويتحدوا حول دولتهم من أجل صون بلدهم"ـ مضيفا :"إنها فرصة لاجتماع النواب فوراً وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة متجانسة تعمل بلا كلل على مواكبة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعالجة الوضع الخطير والمشاكل الإنسانية والإجتماعية الناتجة عنه، بمعاونة الجيش اللبناني الذي عليه وحده تقع مسؤولية حماية الحدود وأمن البلد. علينا استعادة لبنان الدولة التي وحدها تشكل المظلة والملجأ الأمين لجميع أبنائها. ألم نتعلم من دروس الماضي الأليمة؟"

وأضاف: "اللبنانيون ينتظرون من قادتهم موقفا تاريخيا إنقاذيا على مستوى الخطر المحدق بهم. بلدنا المنهار لن يقوى على الصمود طويلا ما لم تتوحد المواقف حول طريقة إنقاذه. لم يعد جائزا تركه ساحة مستباحة وحلبة مصارعة. نحن أمام عدو شرس لا يرحم. وحدة اللبنانيين حول دولتهم، ووضع مصلحة بلدهم فوق كل مصلحة أخرى، وبلورة موقف وطني سيادي واضح يحصنهم ويؤمن لهم تضامنا عربيا وعالميا ضروريا لكسب قضيتنا بالطرق الدبلوماسية، وحماية البلد وأبنائه".

ورأى عودة ان "الموت قاب قوسين من الجميع، والإنسان لا يذكر إلا بالحسنات التي تركها وراءه، فتكون ذكراه خالدة في ضمير الأجيال وتاريخ البلاد. فلنتهيأ، بالإتحاد حول فكرة الوطن الذي هو الحصن الأمين لجميع أبنائه، ولنعمل جميعنا من أجل إحياء الممارسة الديموقراطية فيه، وإعادة الحياة إلى مؤسساته الدستورية. ولنقرأ الكتاب المقدس وسير القديسين، ونمارس سر التوبة والإعتراف. هكذا نرجع إلى السكة الصحيحة للمثول أمام منبر المسيح بلا حزن أو خزي. لنتهيأ لأننا لا نعرف متى يأتي الختن ليدين المستعدين والمتخاذلين كلا حسب استعداده".