أكج مسؤول التنسيق بالحرس الثوري الإيراني، أن "قادة المقاومة لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية ولا يشعرون بنقص في عدد القوات"، معتبرا ان "أميركا هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب لأنها تربط مستقبلها بمستقبل الكيان الزائف".
ورأى أن "الكيان الصهيوني يحارب من أجل المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبرا ان "الأحداث الأخيرة أثبتت أن حكومة الكيان الصهيوني وحدة تابعة للجيش الأميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول التنسيق بالحرس الثوري الإيراني: قادة المقاومة لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية ولا يشعرون بنقص في عدد القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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