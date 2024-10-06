مسؤول التنسيق بالحرس الثوري الإيراني: قادة المقاومة لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية ولا يشعرون بنقص في عدد القوات

أكج مسؤول التنسيق بالحرس الثوري الإيراني، أن "قادة المقاومة لم يطلبوا إرسال قوات إيرانية ولا يشعرون بنقص في عدد القوات"، معتبرا ان "أميركا هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب لأنها تربط مستقبلها بمستقبل الكيان الزائف".

ورأى أن "الكيان الصهيوني يحارب من أجل المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبرا ان "الأحداث الأخيرة أثبتت أن حكومة الكيان الصهيوني وحدة تابعة للجيش الأميركي".