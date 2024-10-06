حركة تنقلات موسعة بقيادات "جنوب الدلتا" للكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء السبت حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل كل من :-

1ـ نقل المهندسة امال عبد الحميد عبد الحميد بركات ـ رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية.

2ـ نقل المهندسة هناء الطنطاوي ابراهيم شيح ـ رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية.

3 ـ نقل المهندس محمد ابراهيم محمد السيد ـ رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق للعمل بوظيفة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري.

4 ـ نقل المهندس ايمن محمود صدقي عبد العزيز حسانين ـ رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية للعمل بوظيفة رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق.

5 ـ نقل المهندس احمد كمال محمد الغباشى فايد ـ رئيس قطاع المشروعات والمشرف علي الادارة العامة للشئون الفنية بالمنوفية للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية.

6 ـ نقل المهندسة لمياء محمد محمد القاضي ـ رئيس قطاع التحكم والوقاية والإتصالات والمشرفه على الإدارة العامة للشون الفنية غرب الغربية للعمل بوظيفة رئيس قطاع المشروعات.

7 ـ نقل المهندس حاتم محمد صلاح الدين طعيمة ـ رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية للعمل بوظيفة رئيس قطاع التحكم والوقاية والإتصالات.

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة . # الصفحة الرئيسية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء