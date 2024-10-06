محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-10-2024، على كافة المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن يشهد طقس الأحد 2024-10-6، أجواء خريفية معتدلة في المساء والصباح الباكر، بينما تبقي الأجواء حارة خلال فترة النهار، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا التي تعمل علي تلطيف الأجواء.

وأضافت الهيئة، أن طقس اليوم الأحد 6-10-2024، من المقرر أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر علي بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون الشبورة خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الأمواج من 1:1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة ومضطربة، وارتفاع الأمواج من (1.5: 2.5) متر.

ووفقا لبيان الهيئة فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-10-2024 جاءت كالآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 22

السواحل الشمالية الشرقية 29 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 33 24

شمال الصعيد 32 19

جنوب الصعيد 36 23