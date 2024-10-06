نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر جلسات منتدى السلم والأمن الأفريقي ..لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - غادر نائب رئيس مجلس السيادة، القائد مالك عقار اير ، جلسات المنتدى السنوي للسلم والامن الافريقي الذي تقيمه مؤسسة أمبيكي في جنوب افريقيا، وذلك بعد وصول وفد من مليشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير ب “حميدتي”، للمشاركة فيه.

الدعم السريع

وأبلغ عقار منظمي المؤتمر قبل مغادرته الي بورتسودان، بأن هذا إستسهال لدماء الشعب السوداني، ومحاولة إجبار السودانيين على التعايش مع جرائم المليشيا المجرمة هو أمر غير مقبول.

وأن دعوة وفد المليشيا الفاشية للمشاركة في مؤتمر عن السلم والامن في افريقيا يشكل استهانة بالغة بما يتعرض له السودانيون على يد مرتزقتها المجرمين، حسبما ذكر المركز الاعلامي في مجلس السيادة الإنتقالي.