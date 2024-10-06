أكثر من 30 غارة استهدفت مناطق في المريجة وبرج البراجنة وطريق المطار وحارة حريك هذه الليلة

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطائرات الحربية الاسرائيلية نفذت أكثر من 30 غارة استهدفت مناطق في المريحة وبرج البراجنة وطريق المطار وحارة حريك في هذه الليلة التي اعتبرت هي الاعنف منذ بدء العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية، استهدفت الغارات محطة توتال على طريق المطار ، ‏ مبنى في شارع البرجاوي بالغبيري ، ‏⁧‫منطقة الصفير وبرج البراجنة، وصحراء الشويفات وحي الاميركان ومحيط المريجة الليلكي حارة حريك.