قتلى في غارة إسرائيلية على مسجد يأوي نازحين بدير البلح في غزة

افادت قناة "الجزيرة" عدد الضحايا نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إلى 18. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نفذ ضربة دقيقة استهدفت من حماس كانوا يعملون داخل مركز للقيادة والتحكم يمثل جزءا من مبنى كان في السابق مسجد شهداء الأقصى في منطقة دير البلح".

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