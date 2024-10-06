الجيش الاسرائيلي: اعترضنا مسيرتيْن أطلقتا من جهة الشرق ومسيرة قبالة شواطئ تل أبيب دون وقوع اصابات

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل اعترضت سفينة صواريخ لسلاح البحرية بنجاح في البحر الأحمر في المجال البحري الشمالي مسيرتيْن أطلقتا من جهة الشرق دون وقوع اصابات".

واضاف :اعترض سلاح الجو في المجال البحري قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق دون وقوع إصابات".