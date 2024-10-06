أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل اعترضت سفينة صواريخ لسلاح البحرية بنجاح في البحر الأحمر في المجال البحري الشمالي مسيرتيْن أطلقتا من جهة الشرق دون وقوع اصابات".
واضاف :اعترض سلاح الجو في المجال البحري قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى مسيرة تم اطلاقها من جهة الشرق دون وقوع إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: اعترضنا مسيرتيْن أطلقتا من جهة الشرق ومسيرة قبالة شواطئ تل أبيب دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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