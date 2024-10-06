هاريس: أشعر بالقلق إزاء أمن المدنيين الذين يعانون في لبنان وسأواصل العمل للمساعدة في تلبية احتياجاتهم جميعا

أشارت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس، الى ان "الشعب اللبناني يواجه وضعا إنسانيا متفاقما"، لافتة الى انه "أشعر بالقلق إزاء أمن المدنيين الذين يعانون في #لبنان وسأواصل العمل للمساعدة في تلبية احتياجاتهم جميعا".

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