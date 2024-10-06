ملك إسبانيا: الصراع الذي بدأ قبل عام ويتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان يجب أن ينتهي

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس، إن "الحرب في قطاع غزة جلبت دمارا لا يوصف، ويجب أن تنتهي".
وخلال لقائه الجالية الإسبانية بالأردن، في إطار زيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، أشار الملك فيليب السادس الى إن "الصراع الذي بدأ قبل عام وجلب لنا صورا لمعاناة ودمارا لا يوصف في غزة، والذي يتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان، يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن".
وتابع: "نريد أن نرى نهاية المأساة الإنسانية وصمت الأسلحة، لنعود إلى طريق السياسة والدبلوماسية".
ودعا إلى "استئناف الجهود المبذولة بكثافة أكبر لتحقيق حل الدولتين الذي يرسي الأسس لسلام متين ودائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
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