تنسيق الجامعات 2024.. 4 معلومات عن "البرنامج الطبي الخاص - حلوان" لا يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أطلقت كلية الطب بجامعة حلوان البرنامج الطبي الخاص - حلوان Helwan Special Medical Program: Helwan-SMP، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب، في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير العملية التعليمية ومواكبة أحدث المستجدات في مجال التعليم الطبي.

وفيما يلي أبرز 4 معلومات عن البرنامج:

1- يعتمد البرنامج على نظام النقاط المعتمدة، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الجامعي 2024-2025.

2- يستهدف البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة، والمقبولين في كليات الطب الحكومية المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، أي أنه لا يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي.

3- وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وصورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الترشيح وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4- وللمزيد من التفاصيل، يمكن للطلاب التوجه إلى شؤون الطلاب بالكلية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.

وتتميز كلية الطب جامعة حلوان بالتفرد في التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويساهم هذا البرنامج في إعداد طبيب متميز مؤهل علمياً ومهنياً وأخلاقياً، قادر على التعلم المستمر والمنافسة المحلية والإقليمية والعالمية في سوق العمل وتقديم خدمات طبية متطورة ومتخصصة وفقاً لمعايير الجودة والمساهمة في حل المشكلات الصحية والارتقاء بصحة المجتمع وتنمية البيئة.