الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز لقيادة حماس داخل مسجد بقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذه ضربة دقيقة على مركز قيادة وسيطرة لحماس في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد الحصول على معلومات استخباراتية من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، شن سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة الموجود في مبنى كان في السابق بمثابة مسجد في منطقة دير البلح".

واستشهد العشرات من الفلسطينيين في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بينما وقع العديد من الإصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة، في قصف إسرائيلي لبلدة بيت لاهيا شمال غزة.

كما لقي عدة أشخاص حتفهم، بينماأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مسجد بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط غزة، فجر الأحد.

واستشهد 10 فلسطينين بينما وقع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، بعدما أصيبوا في قصف من طائرة إسرائيلية على منزل في جباليا البلد، مساء السبت.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات إسرائيلية شقة سكنية واقعة في مخيم جباليا.

ونقل مسعفين من الهلال الأحمر جثامين 3 أشخاص وعددا من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم جباليا، بعدما قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

واستشهد فلسطينيين بالقرب من نادي خدمات جباليا بعد قصف إسرائيلي لشاحنة توزيع مياه.

ولقي 7 فلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة، وجباليا شمالا.