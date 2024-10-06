بروتوكلات وخطط لبدء الدراسة.. ماذا حدث بالتعليم العالي منذ 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 29 سبتمبر حتى 4 أكتوبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة العريش؛ للتعاون في تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطوير قدرات أعضاء هيئه التدريس، وتقييم جودة البرامج وتطويرها، وتشجيع تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين للقيام بالتدريس والبحث العلمي، والتعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والتعاون في المجالات الأخرى التي تُعزز البحث العلمي ومجال التعليم والتدريب للطلاب في المجالات المختلفة، كما وافق المجلس على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة مدينة السادات بداية من العام الدراسي 2024/2025.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج بداية من العام الدراسي 2024/2025.

(2) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مَراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية؛ بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، وفي كلمته خلال مَراسم التوقيع ثَمن الوزير جهود الجامعات المُشاركة في المُبادرة الرئاسية، مُؤكدًا أن مُذكرة التفاهم تأتي انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومُبادرة " ١٠٠ حلم للمستقبل ..التعليم بالعاصمة الإدارية" التي أطلقتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والتى تم تدشينها العام الماضي ورَحَبت بها المُؤسسات المُشاركة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير (100) منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، في مُختلف البرامج والتخصُصَات العلمية، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.

(3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل الختامي للنسخة الثالثة من مسابقة برنامج قادة الهندسة الذي نظمته مؤسسة شباب القادة، وأوضح الوزير أهمية الأنشطة الطلابية لبناء فكر الطلاب، ودعم قدراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة، وأفكارهم البنّاءة ليكونوا قادة المستقبل، مقدمًا الشُكر لمؤسسة شباب القادة وجميع القائمين على تنفيذ هذه المسابقة، التي تساهم في تنمية قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

(4) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية، يضم د. بيتر كلاك رئيس الشراكات العالمية بالجامعة، والبروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة، وناقش الاجتماع آفاق التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر، وكذا مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا الشأن، لتقديم برامج دولية مشتركة بين جامعة إكستر، وجامعة عين شمس وبالأخص جامعة عين شمس الأهلية، وفرع الجامعة الجديد بالعبور، والتركيز على البرامج والتخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

(5) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، تناول اللقاء مناقشة العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا في مجال الأورام وتنمية مهارات شباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين، شهد اللقاء عقد عدة اجتماعات مع بعض الشركات السويدية منها؛ شركة "سكاني كير" السويدية والمتخصصة في تطوير المشاريع ونقل الخبرات السويدية، كما تم عقد اجتماع مع شركة "إليكتا" التي تعد أحد أجهزة شركات العلاج الإشعاعي العالمية، فضلًا عن عقد لقاء موسع مع ممثلي "شركة استرازينكا" لمناقشة تنظيم الدورة القادمة من فاعليات مسابقة Oncolympics.

(6) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين البريطانية والوفد المرافق له، ناقش الاجتماع متابعة التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أبردين لفتح فرع لها فى مصر، ومناقشة آخر التطورات لاستكمال اتفاق التعاون، وبحث الوزير مع وفد الجامعة التعاون في مجالات ( الهندسة، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي)، وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة وجهات التصنيف والتأهيل البريطانية، ومنها فتح مكتب للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مصر، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ستمثل نقلة نوعية في دعم التعليم العالى، وخاصة القطاعين الطبي والهندسي، ورفع مستوى الخريجين بهما لمستوى نظرائهم بالدول المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في هذه القطاعات الهامة، منوهًا بالاستفادة من خبرات الجامعات المصرية ذات المستشفيات الجامعية العريقة، والتعاون معها في تقديم برامج دراسية في التخصصات الطبية.