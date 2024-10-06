عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استشهد العشرات من الفلسطينيين في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بينما وقع العديد من الإصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

واستشهد فلسطينيين اثنين بينهما طفلة، في قصف إسرائيلي لبلدة بيت لاهيا شمال غزة.

كما لقي عدة أشخاص حتفهم، بينماأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مسجد بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط غزة، فجر الأحد.

واستشهد 10 فلسطينين بينما وقع عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، بعدما أصيبوا في قصف من طائرة إسرائيلية على منزل في جباليا البلد، مساء السبت.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرات إسرائيلية شقة سكنية واقعة في مخيم جباليا.

ونقل مسعفين من الهلال الأحمر جثامين 3 أشخاص وعددا من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم جباليا، بعدما قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

واستشهد فلسطينيين بالقرب من نادي خدمات جباليا بعد قصف إسرائيلي لشاحنة توزيع مياه.

ولقي 7 فلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة، وجباليا شمالا.

واندلعت أحدث حرب في غزة بعدما هاجم مسلحون تقودهم حركة "حماس" جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقتل الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، فضلا عن تشريد كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.