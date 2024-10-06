"بضربة واحدة".. تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالنهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل صديقه بطعنة نافذة خلال مشاجرة بينهما على خلاف مالي بدائرة قسم شرطة النهضة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه أخرج سلاح كان بحوزته خلال المشاجرة وسدد لصديقه طعنة واحدة، "هي ضربة واحدة"، لكنه لم يكن يعلم أنها تودي بحياته.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال طالب- مقيم بدائرة القسم مصابًا بجرح طعني، وتوفى فور وصوله إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة 3 أشخاص- مقيمين بذات المنطقة، الذين قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر طالب- مقيم دائرة القسم، إثر خلافات مالية فيما بينهما تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.