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حبس المتهمين بزراعة أرض بالبانجو في الواحات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 4 عناصر إجرامية، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بزراعة قطعة أرض بمخدر البانجو، بمنطقة الواحات، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام 4 عناصر إجرامية بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض على مساحة 3 أفدنة كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزن - عدد من الطلقات - 2 سيارة).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ6 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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