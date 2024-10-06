حبس المتهمين بزراعة أرض بالبانجو في الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 4 عناصر إجرامية، أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بزراعة قطعة أرض بمخدر البانجو، بمنطقة الواحات، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام 4 عناصر إجرامية بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض على مساحة 3 أفدنة كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كميات من نبات البانجو المخدر - 2 بندقية آلية - 3 خزن - عدد من الطلقات - 2 سيارة).

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ6 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.