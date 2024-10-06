حزب الله: استهدفنا أماكن تموضع ضباط وجنود قاعدة شمشون بهجوم بالمسيّرات

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:00 من يوم السبت 5-10-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بِدقة".

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