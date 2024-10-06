حزب الله: استهدفنا تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 23:30 من يوم السبت 5-10-2024، تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.